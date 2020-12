Bolsonaro vai a hospital para acompanhar endoscopia feita pelo filho Carlos

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O presidente Jair Bolsonaro esteve na manhã desta quinta-feira, 24, véspera de Natal, no Hospital Santa Lúcia, para acompanhar a realização de um exame de endoscopia feito pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), seu filho “02”, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Bolsonaro chegou sozinho ao hospital, da rede privada de Brasília, e lá permaneceu por pouco mais de uma hora, retornando em seguida para o Palácio da Alvorada.

Continua depois da publicidade

Até o momento, a assessoria de comunicação do Palácio do Planalto disse apenas que a visita de Bolsonaro ao hospital era uma “agenda privada”, não havendo nada com a saúde do presidente. Endoscopia é um exame médico que avalia órgãos do sistema digestivo.

Às 19 horas desta quinta, Bolsonaro participará da tradicional transmissão ao vivo (live) nas redes sociais. Em seguida, às 20h30, ele fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. O presidente vai abordar temas como desempenho do País diante da pandemia da covid-19.

Breno Pires

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.