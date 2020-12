BC da Turquia eleva taxa básica de juros de 15% para 17% ao ano

Por Estadão - Estadão 7

Dando continuidade ao ciclo de aperto monetário, o Banco Central da Turquia decidiu nesta quinta-feira (24) elevar a taxa básica de juros do país de 15% para 17% ao ano. O objetivo da medida, de acordo com comunicado emitido há pouco, é eliminar riscos para as perspectivas de inflação e restaurar o processo de desinflação “o mais rápido possível”.

A autoridade ainda cita o câmbio depreciado e a valorização das commodities como outros fatores para se elevar os juros básicos. “A rigidez da política monetária será sustentada até que indicadores apontem queda permanente da inflação, em linha com as metas e para a estabilidade de preços”, diz o comunicado de política monetária. “Um ambiente de baixa inflação afetará positivamente a estabilidade macroeconômica e financeira, por meio da queda do prêmio de risco-país”, completa.

Para o banco central da Turquia, há uma recuperação econômica em curso, mesmo que parcial, mas riscos permanecem no radar. “Apesar dos desenvolvimentos positivos em relação à vacina, as incertezas em torno da atividade econômica global prevalecem, devido ao recente aumento nos casos de covid-19 e as restrições introduzidas”, avalia a autoridade.

