Milan marca nos acréscimos e vira o ano invicto e na liderança do Italiano

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Um gol de cabeça de Theo Hernandez aos 47 minutos do segundo tempo garantirá uma virada de ano festiva ao Milan. Invicto, o time de Milão ganhou da Lazio por 3 a 2, nesta quarta-feira, e fecha o ano de 2020 na liderança isolada do Campeonato Italiano.

Continua depois da publicidade

Foi um gol bastante comemorado de Theo Gutierrez no Estádio San Siro, em Milão, numa partida que começou muito bem para o Milan e terminou de maneira dramática.

Ciente de que necessitava ganhar para terminar o ano na ponta após vitória da rival Internazionale, o Milan saiu para o ataque e foi logo abrindo uma vantagem confortável no placar, com gols de Rebic e Çalhanoglu. Com 17 minutos, o time encaminhava seu 10° triunfo em 14 rodadas e alcançava os 34 pontos, um a mais que a Inter.

Advertisement

A história do jogo começaria a mudar, contudo, aos 28 minutos, com pênalti para a Lazio. O artilheiro Ciro Immobille bateu e errou. Mas, no rebote, Luís Alberto diminuiu, recolocando a Lazio no jogo.

Continua depois da publicidade

Na segunda etapa, Immobille se redimiu da falha no pênalti. Após belo passe por elevação de Milinkovic-Savic, fez o gol de empate que tirava o time de Milão da ponta da tabela. O jogo fácil se tornou um drama aos mandantes com o 2 a 2.

Com poucos minutos para o fim, o técnico Stefano Pioli pedia para o Milan não desistir, buscar o gol de qualquer maneira. Rebic teve ótimas chances de ser o herói do jogo. Foram duas finalizações desperdiçadas pelo centroavante croata, uma com grande defesa de Reina, voando e salvando com a mão esquerda, e outra, cara a cara, chutando para fora.

Erros que poderiam custar caro. Até surgir a última chance da partida. Çalhanoglu cobrou escanteio na cabeça de Theo Hernandez para grande festa rubro-negra e frustração da Lazio, que fez uma boa partida no San Siro.

Continua depois da publicidade

Também nesta quarta, o Napoli empatou com o Torino por 1 a 1, em casa. O Sassuolo bateu a Sampdoria por 3 a 2, fora de casa, enquanto o Benevento superou a Udinese por 2 a 0. O Genoa venceu o Spezia por 2 a 1, a Roma bateu o Cagliari por 3 a 2 e Bologna e Atalanta empataram por 2 a 2.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.