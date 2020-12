Com gols no fim, Manchester United bate Everton e avança na Copa da Liga Inglesa

Por Estadão - Estadão 6

O Manchester United sofreu nesta quarta-feira, mas carimbou sua classificação à semifinal da Copa da Liga Inglesa. Repetindo as atuações burocráticas das últimas semanas, o tradicional time inglês só brilhou nos instantes finais e venceu o Everton por 2 a 0, fora de casa. Os gols saíram apenas aos 43 e aos 51 minutos do segundo tempo.

O jogo em Liverpool foi marcado por poucas chances de gol e muita cautela por parte dos dois times. O Manchester chegou a demonstrar maior ímpeto ofensivo, mas não levava maior perigo ao gol defendido por Robin Olsen. Tanto que tudo parecia encaminhar para uma definição nos pênaltis, no segundo tempo.

Até que o ataque do United desencantou. Aos 43, Martial iniciou a jogada na intermediária e acionou Cavani pela direita. O uruguaio cortou para dentro, se livrou do marcador, e bateu firme no canto direito do goleiro Olsen.

Se já estava com pouco ânimo em campo antes do gol, o Everton desabou após o United abrir o placar. Praticamente sem esboçar qualquer reação, a equipe da casa quase não fez esforço para tentar o ataque, liderado pelo brasileiro Richarlison, apagado na partida.

Numa rara tentativa dos anfitriões no ataque, o Manchester soube aproveitar o contra-ataque para anotar o segundo gol e selar a vitória. O gol saiu somente aos 51 minutos da etapa final. No lance, Rashford disparou pelo meio e deu passe açucarado para Martial só bater na saída do goleiro do Everton: 2 a 0.

Após a partida, a organização da Copa da Liga realizou sorteio para definir os confrontos das semifinais. E o Manchester United fará o clássico da cidade com o Manchester City, no dia 4 de janeiro. O Tottenham vai enfrentar o Brentford na outra semifinal, no mesmo dia.

