Correção: Bale e Kane marcam e colocam Tottenham nas semi da Copa da Liga Inglesa

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A nota enviada anteriormente contém um erro no título e no texto. Kane marcou apenas um gol e Bale também deixou sua marca na partida. Segue a versão corrigida:

Continua depois da publicidade

O Tottenham se reencontrou com as vitórias após duas derrotas seguidas no Campeonato Inglês. Mesmo poupando muitos titulares, ganhou do Stoke City por 3 a 1, fora de casa, e avançou às semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Um dos poucos titulares de José Mourinho em campo numa escalação alternativa do Tottenham, Kane fechou o placar na boa vitória fora de casa, diante de um rival da segunda divisão inglesa.

Advertisement

Com o gol no jogo, o atacante chegou a 16 anotados em 22 partidas na temporada, impressionante marca num país com tamanho equilíbrio entre as equipes, mesmo de divisões diferentes.

Continua depois da publicidade

Se Kane mais uma vez se destacou, o brasileiro Lucas Moura e o atacante Dele Alli não aproveitaram a chance dada por Mourinho. Podiam cavar uma vaga entre os titulares, mas pouco apresentaram e devem voltar à reserva no Campeonato Inglês, neste fim de semana.

Mesmo com somente quatro titulares escalados no começo, o Tottenham é quem tomou a iniciativa. Foi ao ataque, criou boas chances, mas viu Dele Alli não aproveitar. Quando a bola chegou a Gareth Bale, o zero saiu do placar. O atacante recebeu de Winks e não desperdiçou.

Mesmo não sendo brilhante, o Tottenham seguiu dominando. Mas nada de ampliar. Acabou vendo Thompson empatar no começo da fase final. Mourinho, então, resolveu recorrer aos titulares Son e Sissoko para evitar novo vexame após três jogos sem triunfos. E o time cresceu novamente, chegando ao resultado positivo.

Continua depois da publicidade

Ben Davies acertou forte chute e recolocou o Tottenham na frente. Ele não marcava um gol desde 2017. Após uma saída errada, o Stoke City perdeu a bola e viu Sissoko servir Kane. O centroavante não desperdiçou e fechou a conta. Vitória e vaga garantidas.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.