Cuidados necessários para evitar a perda auditiva

A tecnologia trouxe diversos ganhos para a sociedade, mas também criou novos pontos de atenção que exigem cuidados para não prejudicar a saúde. Fones de ouvido, por exemplo. Um equipamento simples, funcional e tão utilizado por pessoas de diferentes faixas etárias, mas que exige um cuidado para não prejudicar a audição.

Com a proliferação dos smartphones, o fone de ouvido ficou ainda mais presente na sociedade. Seja no transporte público, no trabalho ou em casa, muitos seguem com o acessório conectado. Isso sem contar a exposição aos sons elevados tradicionais do dia a dia.

Alerta

A perda auditiva tem relação com a alta exposição a aparelhos sonoros eletrônicos. Independentemente da idade, este problema pode começar com algumas dores e incômodos no ouvido. Mas também há sinais como pressão na região e febre.

Entre os fatores que podem ajudar a evitar o problema estão: evitar a exposição aos sons altos e também limpar corretamente o ouvido, além de visitar um otorrino regularmente.

O tratamento pode incluir medicamentos anti-inflamatórios, além da necessidade de baixa exposição a altos ruídos. Em casos mais graves, também podem ser indicados antibióticos.

Além dos cuidados necessários para prevenir o problema, é muito importante consultar um médico especializado para a realização dos exames necessários e, com isso, o diagnóstico.

