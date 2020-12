David Braz e Maicon desfalcam o Grêmio na Copa do Brasil; Alisson é relacionado

Por Estadão - Estadão 5

O técnico Renato Gaúcho terá ao menos duas baixas importantes no Grêmio para o jogo de ida contra o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil. Na partida que será disputada nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o treinador não poderá contar com o zagueiro David Braz e o volante Maicon.

Ambos foram vetados por questões físicas. O defensor já havia desfalcado a equipe no empate com o Sport, no fim de semana, pelo Brasileirão, devido a um desconforto muscular. Também devido a um desconforto, na panturrilha, Maicon foi descartado para o duelo válido pela Copa do Brasil.

Sem David Braz, Renato Gaúcho deve escalar a zaga com Geromel, Kannemann, tendo Paulo Miranda, Ruan e Rodrigues como opções no banco de reservas. No meio-campo, Matheus Henrique e Darlan serão os volantes da equipe gaúcha nesta quarta.

Em compensação, o treinador gremista terá o reforço do meia-atacante Alisson. Ele foi relacionado após passar dois jogos afastado dos jogos, devido a uma lesão no tornozelo que demorou mais que o esperado para ser curada. Alisson deve ser opção no banco.

Renato Gaúcho já tinha os desfalques de Orejuela, com lesão muscular, e Pinares, Luiz Fernando e Robinho, que não podem participar do torneio por outro time.

Para o atacante Diego Souza, os desfalques não preocupam. “O Renato sempre dá liberdade e confiança para todos. Quem entra dentro de campo vai sempre procurar dar o melhor para conseguirmos a vitória. O Ferreira é um jogador de muita qualidade, tem total confiança do grupo e sem dúvida gosta do um pra um e pode nos ajudar para conquistar a vitória”, disse o jogador.

Assim, o Grêmio deve entrar em campo nesta quarta escalado com Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Ferreira (Alisson), Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

