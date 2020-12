Pelosi celebra acordo por pacote, mas defende ações adicionais para Estados

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Em carta a democratas, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, comemorou o acordo entre congressistas por um novo pacote fiscal, mas ponderou que é preciso fazer mais. “Precisamos honrar nossos heróis, apoiando governos estaduais e locais”, defendeu.

Continua depois da publicidade

Principal exigência da legenda oposicionistas, a ajuda financeira a Estados e municípios ficou de fora do projeto de lei acertado com governistas ontem. “Os orçamentos estaduais e locais estão sobrecarregados por despesas impostas pelo coronavírus e perdas de receitas. Como concordamos com a extensão do fundo de alívio, esperávamos que os republicanos demonstrassem maior flexibilidade, mas eles não demonstraram”, escreveu Pelosi.

O partido do presidente Donald Trump tem acusado os democratas de incluírem apoio a Estados como forma de resolver desarranjos orçamentários que não têm relação com a pandemia.

Advertisement

Na carta, Pelosi acrescentou que a pandemia escancarou as desigualdades econômicas nos EUA. “No novo Congresso, vou propor um comitê para lidar com disparidades econômicas e promover crescimento justo. Com isso, os membros enfatizam que nosso caminho adiante deve priorizar o desenvolvimento da força de trabalho, cuidado a crianças e saúde mental”, argumentou.

Continua depois da publicidade

André Marinho

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.