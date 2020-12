Ex-BBB Victor Hugo é internado com covid-19; quadro é estável

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O ex-BBB Victor Hugo foi diagnosticado com covid-19 e está internado no Hospital Metropolitano de Alagoas, informou a Secretaria de Estado da Saúde do Estado (Sesau) em nota ao Estadão nesta segunda-feira, 21. O quadro clínico dele é considerado estável.

Continua depois da publicidade

De acordo com o comunicado, o psicólogo deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento Galba Novaes, localizada no bairro Tabuleiro, em Maceió, na sexta-feira, 18. Na ocasião, ele apresentava suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

Segundo publicação no Twitter, o ex-participante do Big Brother Brasil havia chegado à capital do Estado um dia antes. Já no sábado, 19, ele foi transferido para o Hospital Metropolitano de Alagoas, que é gerido pela Sesau. “Na unidade, Victor Hugo realizou o teste RT-PCR, com resultado positivo para covid-19”, diz a nota.

Advertisement

O psicólogo estava em viagem por Alagoas depois de passar alguns dias em Sergipe e no Rio de Janeiro, conforme publicações dele no Instagram. Na última foto, de 16 de dezembro, ele estava em um hotel no município de Piranhas.

Continua depois da publicidade

“O paciente está internado em leito clínico exclusivo para pacientes infectados pela covid-19, recebendo tratamento humanizado e acompanhamento da equipe médica do Hospital Metropolitano de Alagoas”, informou a Sesau. O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Victor Hugo, mas não recebeu retorno até o horário desta publicação.

Ludimila Honorato

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.