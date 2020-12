Felipe Conceição critica falta de bom senso e vê Guarani prejudicado por tabela

Por Estadão - Estadão 6

O Guarani não teve muito tempo para lamentar o empate com o Figueirense, por 2 a 2, no Brinco de Ouro da Princesa. Isso porque a delegação embarcou para São Luis ainda na noite deste domingo para o jogo de quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa.

O técnico Felipe Conceição criticou a tabela feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e disse que faltou “bom senso” na hora de marcar esses jogos. Para ele, o Guarani vai ser prejudicado na próxima rodada.

“A nossa logística é a melhor possível diante do que nos foi dado pela organização da competição. É de se pensar porque colocaram a gente para jogar em São Luis na quarta-feira depois de entrar em campo no domingo à noite. Não sou de criticar, mas certamente as pessoas não tiveram bom senso no agendamento desse jogo. Vamos ser prejudicados nessa rodada, mas vamos enfrentar de peito aberto para tentar continuar na luta”, disse o treinador.

A delegação alviverde embarcou para a capital do Maranhão com desfalques importantes. O goleiro Gabriel Mesquita e o lateral-direito Cristóvam estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo contra o Figueirense.

Sem conseguir emplacar a nona vitória seguida no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani perdeu a chance de assumir a quinta colocação e diminuir a diferença do G4 para três pontos. O time está em oitavo lugar, com 44.

