Quatro testam positivo para covid-19 e desfalcam a Ponte Preta contra o Cruzeiro

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

A lista de desfalques da Ponte Preta aumentou para o jogo contra o Cruzeiro, nesta terça-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os volantes Dawhan e Luis Oyama, além dos atacantes Pedrinho e João Veras, testaram positivo para a covid-19.

Continua depois da publicidade

“Os quatro atletas estão assintomáticos e clinicamente bem. Eles estão e continuarão sendo monitorados diariamente e esperamos que se recuperem plenamente. Todos os demais atletas testaram negativo”, disse o médico Felipe Abreu.

De acordo com os protocolos de saúde e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os quatro jogadores ficarão isolados por dez dias. Assim, além do jogo contra o Cruzeiro, eles desfalcam a Ponte Preta diante do Juventude e voltam a ficar à disposição para o dérbi contra o Guarani no dia 5 de janeiro.

Advertisement

Dos quatro, Dawhan e João Veras foram titulares na vitória sobre o Confiança, por 2 a 1, na Arena Batistão, na noite do último sábado. Já Luis Oyama entrou no decorrer da partida e participou do segundo gol.

Continua depois da publicidade

MAIS DESFALQUES – Além de Dawhan, Luis Oyama, Pedrinho e João Veras, o técnico Fabinho Moreno não pode contar com o zagueiro Wellington Carvalho, o volante Neto Moura e o meia Luan Dias contra o Cruzeiro, em Campinas. Todos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o treinador tem reforços. O zagueiro Ruan Renato e o atacante Bruno Rodrigues cumpriram suspensão contra o Confiança, enquanto o meia Vinícius Zanocelo retorna depois de defender a seleção brasileira sub-20.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.