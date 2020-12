Carlos Sainz é apresentado na Ferrari e ganha liberdade para duelar com Leclerc

Por Estadão - Estadão 6

O piloto espanhol Carlos Sainz Jr. foi oficialmente apresentado pela Ferrari como piloto da equipe para a temporada 2021 da Fórmula 1. Sexto colocado no mundial de pilotos da atual temporada, Sainz terá como companheiro de equipe o monegasco Charles Leclerc e ouviu de seus novos chefes palavras animadoras para o início de trabalho.

Em entrevista coletiva virtual, realizada de Maranello, Mattia Binotto, chefe da escuderia italiana, falou claramente que não haverá predileção por um piloto no início do ano, mas com o desenrolar da temporada, a equipe poderá, pelas circunstâncias, optar por ajudar o mais bem colocado.

“Não há nada escrito no contrato que diga que Leclerc é o líder da equipe. São livres para lutar na pista. O importante é que nos deem pontos. Ao início do campeonato terão igualdade de oportunidades. Nossa prioridade é o título de construtores, otimizar os pontos para a equipe e se esse interesse prevalecer, haverá que aceitar decisões. Se, ao final do ano, um tiver mais opções do que o outro, estudaremos como ajudá-lo”, avaliou Binotto.

Sainz se disse muito feliz por se juntar à Ferrari e traçou perspectivas para este início de trabalho.

“Foi um dia tão especial que jamais vou esquecer. Vou estar aqui desde o início de janeiro para trabalhar duro, ajudando esta equipe para seguir avançando o mais rápido possível na direção correta. Mal posso esperar para começar”, contou o espanhol.

Diante do inverno europeu, túnel de vento e simuladores passam a ser muito mais usados pelas equipes. Essa provavelmente será a rotina do piloto espanhol, quando retornar de seus dias de folga pelas festas de fim de ano. Além disso, o piloto precisa se habituar com características do carro e aprender a usar todos os comandos disponíveis no cockpit.

Em 2020, a Ferrari teve desempenho muito abaixo do esperado. A escuderia italiana terminou em 6º lugar na classificação de construtores e viu seus pilotos Charles Leclerc e Sebastian Vettel terminarem o campeonato de pilotos em 8º e 13º, respectivamente.

Já Carlos Sainz Jr. ficou em 6º entre os pilotos, e sua equipe, a McLaren, finalizou o campeonato em 3º.

Estadao Conteudo

