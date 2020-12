EUA têm novo recorde de casos de covid-19 e mortes chegam a 313 mil

Por Estadão - Estadão 6

Os Estados Unidos registraram um novo recorde de 249.709 casos de covid-19 nas últimas 24h e 2.814 mortes, elevando o número de mortos para mais de 313 mil, de acordo Universidade Johns Hopkins.

Os Estados do Texas, Flórida, Nova York e Tennessee registraram mais de 10.400 novos casos cada. Nas últimas duas semanas, a média contínua de sete dias para novos casos nos EUA saltaram de 183.787 para 219.324 por dia, aumento de quase 20%.

Os casos começaram a aumentar antes do Dia de Ação de Graças e, após a festividade, o número subiu ainda mais. Autoridades de saúde agora temem que o aumento seja agravado após o Natal e o Ano Novo. Em muitos lugares, dizem as autoridades de saúde, as pessoas cansadas de usar máscaras e ficar longe dos outros e estão simplesmente desconsiderando as precauções sugeridas.

Enquanto os reguladores federais aprovaram duas vacinas para combater a covid-19 e doses já foram administradas a milhares de pessoas, principalmente idosos e trabalhadores da área da saúde, vacinações ao público em geral não são esperadas antes primavera nos EUA. (com agências internacionais)

