Incêndio em hospital mata oito pessoas em Unidade de Terapia Intensiva

Oito pessoas morreram neste sábado, 19, em um incêndio em uma unidade de terapia intensiva que tratava de pacientes com covid-19 no sul da Turquia, informou a mídia estatal.

A agência de notícias Anadolu disse que o incêndio começou quando um cilindro de oxigênio explodiu na unidade privada do Hospital Universitário Sanko, em Gaziantep. A agência citou uma declaração do hospital identificando as vítimas com idades entre 56 e 85 anos. O incêndio foi rapidamente controlado.

O comunicado disse que 14 pacientes em tratamento intensivo foram transferidos para outros hospitais. Uma investigação estava em andamento.

As unidades de terapia intensiva em toda a Turquia têm atualmente uma taxa de ocupação de leitos de 74% devido ao surto de coronavírus, de acordo com dados do governo, embora associações médicas afirmem que os hospitais estão lotados.

Na noite de sexta-feira, o Ministério da Saúde registrou 26.410 novos casos nas últimas 24 horas, elevando o total desde março para 1,98 milhão. O número inclui casos assintomáticos que Ancara não notificou nos quatro meses até o final de novembro.

Um recorde diário de 246 mortes relacionadas ao coronavírus foi registrado, disse o ministério, elevando o total para 17.610.

