'Torto Arado', de Itamar Vieira Júnior, vence mais um: o Prêmio Oceanos 2020

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, se consagrou nesta sexta-feira, 18, como o grande vencedor do Prêmio Oceanos 2020. O livro já havia sido premiado no Jabuti e no Prêmio Leya de Literatura, em Portugal, onde foi publicado primeiro. A Visão das Plantas, de Djaimilia Pereira de Almeida, ficou em segundo lugar, e Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende, acabou em terceiro.

Continua depois da publicidade

O Oceanos encerra a temporada de premiações literárias do ano, e os vencedores foram anunciados em uma cerimônia virtual apresentada pelos curadores do Prêmio, Selma Caetano, Manuel da Costa Pinto e Adelaide Monteiro, de Cabo Verde.

O romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, se consagrou na tarde desta sexta-feira, 18, como o grande vencedor do Prêmio Oceanos 2020. O livro já havia sido premiado no Jabuti e no Prêmio Leya de Literatura, em Portugal, onde foi publicado primeiro. A Visão das Plantas, de Djaimilia Pereira de Almeida, ficou em segundo lugar, e Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende, acabou em terceiro.

Advertisement

O Oceanos encerra a temporada de premiações literárias do ano, e os vencedores foram anunciados em uma cerimônia virtual apresentada pelos curadores do Prêmio, Selma Caetano, Manuel da Costa Pinto e Adelaide Monteiro, de Cabo Verde.

Continua depois da publicidade

Guilherme Sobota

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.