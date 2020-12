River Plate faz 6 a 2 no Nacional-URU e pega o Palmeiras na semi da Libertadores

Por Estadão - Estadão 8

O River Plate será o adversário do Palmeiras em uma das semifinais da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, massacrou o Nacional do Uruguai por 6 a 2, no Parque Central, em Montevidéu, no jogo de volta das quartas de final. Está, assim, pelo quarto ano seguido entre os quatro melhores times da América do Sul.

Nesta quinta-feira, o River havia entrado em campo com boa vantagem por ter vencido o duelo de ida por 2 a 0. E conseguiu um placar agregado de 8 a 2 em uma partida que ficou fácil após a expulsão do goleiro Rochet, do Nacional, aos 16 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Borré brilhou ao marcar três gols em um período de menos de 15 minutos para o time argentino.

A Conmebol ainda divulgará a tabela das semifinais da Libertadores, mas reservou os meios de semana dos dias 5 a 7 de janeiro de 2021 e o seguinte, de 12 a 14, para os confrontos. A outra série terá o Santos encarando o vencedor do confronto entre Racing e Boca Juniors.

O duelo entre Palmeiras e River Plate aconteceu nas semifinais da Libertadores de 1999, ano em que o time paulista foi campeão continental. Naquela oportunidade, perdeu na Argentina por 1 a 0, triunfando por 3 a 0 em São Paulo, no duelo de volta, com uma histórica atuação de Alex.

Agora, o Palmeiras será mandante do segundo confronto novamente por ter feito melhor campanha. Liderou o seu grupo com 16 pontos, depois eliminando Delfín e Libertad no mata-mata. O River também foi o primeiro da sua chave, mas com 13 pontos. E eliminou o Athletico-PR nas oitavas de final, antes de encarar o Nacional do Uruguai. Agora, os times se encontram para definir quem estará no Maracanã em 30 de janeiro para a finalíssima da Libertadores.

O JOGO – O Nacional buscou se impor no começo do duelo no Parque Central, teve uma boa chance com Emiliano Martínez, que parou em Armani, mas ficou nisso. Logo o River impôs sua melhor qualidade, teve chances com Carrascal e De La Cruz, ficando em situação ainda mais confortável ao 16 minutos, quando Rochet, goleiro do Nacional, foi expulso por uma solada em Matias Suárez fora da área.

A partir daí, o River sobrou em campo. E marcou dois golaços. Aos 27 minutos, Carrascal recebeu passe pela esquerda, cortou o marcador na entrada da área e bateu no ângulo. E o time desperdiçou várias chances antes de marcar o segundo gol. Foi aos 44, com De La Cruz recebendo passe de Matias Suárez e batendo no ângulo esquerdo. E estava tão fácil que o time se desconcentrou, levando gol de Cougo na sequência.

Esse gol tardio do Nacional parece ter deixado o River mais ligado na volta do intervalo. Tanto que marcou pela terceira vez aos quatro minutos, com Zuculini, que foi oportunista ao pegar sobra de chute ruim de Matías Suárez. E ainda teve duas boas chances na sequência, ambas com Borré. Na primeira, seu gol foi anulado por impedimento. Já na segunda oportunidade, ele acertou a trave.

Valente, o Nacional ainda diminuiu aos nove minutos, com Santiago Rodríguez, que havia acabado de entrar em campo. E foi um golaço, com um corte seco em seu marcador e um chute na saída de Armani, aos nove minutos. Sinal de um jogo que ficou aberto, até porque o River estava praticamente classificado. Assim, foram várias chances de gol para os times no restante do seguno tempo. O Nacional quase empatou aos 16, em cabeceio de Oliveros que acertou a trave.

Mas quem mais aproveitou os espaços foi o River, que marcou mais três vezes com Borré. Aos 20, ele escorou cruzamento de Montiel para as redes. Aos 27, após falha da defesa do Nacional, completou passe vindo da direita. Já aos 34, aproveitou outro cruzamento: 6 a 2.

