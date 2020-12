Ibope/Macapá: Dr. Furlan (Cidadania) tem 54% dos votos válidos e Josiel (DEM) 46%

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Pesquisa do Ibope sobre intenções de voto na eleição à prefeitura de Macapá (AP) mostra o candidato do Cidadania, Dr. Furlan, à frente no segundo turno, com 54% dos votos válidos. Seu adversário, Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), tem 46%.

Continua depois da publicidade

Em votos totais, Dr. Furlan ficou com 49% das intenções, enquanto o rival obteve 42% das respostas. Entre brancos e nulos houve 8% e 1% não soube ou não respondeu.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, e ouviu 602 eleitores de Macapá entre 15 e 17 de dezembro. A margem de erro é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo AP-06222/2020.

Nicholas Shores

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.