Petrobras paga R$ 190 milhões à Previ em acordo sobre perdas com a Sete Brasil

A Petrobras fechou acordo com o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) para finalizar o litígio arbitral sobre as perdas relacionadas à Sete Brasil. A estatal pagou R$ 190 milhões para a Previ. Segundo a Petrobras, o acordo se encerra sem o reconhecimento de culpa ou responsabilidade por ambas as partes.

Renato Carvalho

Estadao Conteudo

