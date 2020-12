Roma derrota Torino por 3 a 1 e assume o quarto lugar no Campeonato Italiano

Por Estadão - Estadão 6

A Roma derrotou o Torino, nesta quinta-feira, por 3 a 1, no Estádio Olímpico, e assumiu o quarto lugar no Campeonato Italiano. Com o resultado, o time da capital chegou aos mesmos 24 pontos da Juventus, mas perde para a equipe de Turim no saldo de gols (14 a 10). A liderança é do Milan, com 28 pontos, um à frente da Internazionale.

O jogo ficou equilibrado até os 15 minutos da primeira etapa, quando o zagueiro Wilfried Singo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Torino com dez jogadores em campo. O time visitante reclamou muito da punição.

A partir daí, o domínio foi todo da Roma, que conseguiu dois gols ainda na primeira etapa. O primeiro saiu aos 27 minutos, após belo chute do armênio Mkhitaryan. O francês Veretou, de pênalti, ampliou aos 43.

A Roma diminuiu um pouco o ritmo na etapa final, mas Pellegrini, aos 28 minutos, fez um belo gol, após jogada de todo o setor ofensivo. Com a vantagem maior, os romanos relaxaram a ponto da defesa falhar três vezes seguidas, antes do gol de Belotti para o Torino.

Estadao Conteudo

