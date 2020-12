Sem Cantillo, Mancini comanda treino no Corinthians de olho no Goiás

Por Estadão - Estadão 8

O volante Victor Cantillo foi mais uma vez a baixa no treino do Corinthians, nesta quinta-feira, em preparação para o duelo contra o Goiás na próxima segunda-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. Em recuperação física, o jogador colombiano só deve voltar ao time no mês de janeiro.

Cantillo se machucou na vitória sobre o São Paulo, no clássico de domingo. Ele deixou a partida mais cedo, em razão das dores na perna direita. Na terça, o jogador já começou a fazer fisioterapia para se reabilitar de um estiramento muscular no músculo adutor da perna, conforme foi detectado nos exames.

No clássico, Cantillo foi substituído por Camacho, que deve manter a posição para o jogo da próxima segunda-feira. Se quiser surpreender, o técnico Vagner Mancini tem como opções para a posição Éderson e Xavier.

Sem Cantillo, o treinador comandou atividade nesta quinta em que dividiu o elenco em três times em campo reduzido. Duas equipes se enfrentavam e, quem marcasse, ficava em campo para encarar os jogadores que estavam de fora. Caso ninguém fizesse o gol, a cada dois minutos, a equipe que estava a mais tempo na atividade saía.

Além de Cantillo, o treinador não pôde contar com o zagueiro Raul Gustavo e o meia Roni, ambos com a equipe sub-23. O time do Corinthians volta aos treinos em campo na manhã desta sexta-feira.

Para o jogo de segunda, Mancini poderá escalar a equipe com Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Camacho (Éderson ou Xavier); Ramiro, Cazares e Otero; Léo Natel (Jô).

