Visando Série B e 2021, Ponte Preta anuncia novo executivo de futebol

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Seis dias após anunciar a saída de Gustavo Bueno, na esteira da demissão do técnico Marcelo Oliveira, a Ponte Preta confirmou nesta quinta-feira a chegada do novo executivo de futebol para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro e para iniciar o planejamento visando 2021. Trata-se de Alex Rodrigues Brasil.

Continua depois da publicidade

“O Alex que é um profissional experiente e que irá agregar muito, trazendo novos conceitos ao departamento de futebol”, diz o presidente pontepretano Sebastião Arcanjo, em entrevista ao site oficial do clube.

Alex Brasil já teve a primeira conversa com o atual elenco alvinegro antes do treino desta quinta-feira no CT do Jardim Eulina e irá seguir viajem com a equipe para Sergipe, onde a Ponte Preta encara o Confiança neste sábado (19), pelo 30ª rodada da Série B. De qualquer forma, chega sob desconfiança da torcida que segue sonhando com o acesso.

Advertisement

Bacharel em Educação Física e gestor de futebol formado pela CBF, Alex Brasil começou a carreira no futebol como avaliador de jogadores para Traffic e na sequência trabalhou como scout técnico do Parma, da Itália, entre os anos de 2009 e 2011.

Continua depois da publicidade

Na carreira de Executivo, tem títulos de campeão paranaense com Londrina (2014) e Coritiba (2017) e paraense com o Paysandu (2017). Também atuou no Portimonense-POR, no Caxias e no Paraná, seu último clube, onde foi desligado em meados de novembro por conta da má fase da equipe na Série B.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.