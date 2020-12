'A Fazenda': Tays Reis é a última eliminada do reality

Por Estadão - Estadão 5

Tays Reis foi a última eliminada de A Fazenda 2020. A participante foi indicada para disputar a segunda roça da reta final do reality show da Record TV, no domingo, 13. A cantora recebeu apenas 29,29% da preferência do público na votação e saiu do programa apresentado por Marcos Mion nesta terça-feira, 15. Com isso, os peões que concorriam com Tays na última roça da temporada, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro, estão classificados para a final da competição.

Além disso, os dois, que também já participaram do reality De Férias Com o Ex Brasil, integram a primeira dupla de finalistas do reality, Biel e Jojo Todynho, na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.

A grande final de A Fazenda 12 irá acontecer na quinta-feira, dia 17, com os quatro participantes disputando o voto do público e, logo no início, será revelado mais um eliminado. Ao final do programa, o vencedor do reality será anunciado por Mion.

Bárbara Correa, estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Estadao Conteudo

