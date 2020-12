Anitta revela que foi estuprada aos 14 anos: 'parei de achar que culpa era minha'

Por Estadão - Estadão 10

Anitta contou pela primeira vez que foi vítima de estupro aos 14 anos de idade. A cantora fez a revelação no primeiro episódio de Anitta Made in Honório, que estreou na madrugada desta quarta-feira, 16, na Netflix. “Eu nunca expus isso em público. Eu sempre me coloquei numas relações meio abusivas e, quando eu tinha 14 pra 15 anos, eu conheci uma pessoa. Eu tinha medo dele. Ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária (…) Ele estava muito nervoso e eu estava com bastante medo das reações dele quando ele estava estressado, e eu acabei perguntando se ele queria ir pra um lugar só nós dois”, conta Anitta.

“Rapidamente, na mesma hora, ele parou o estresse dele e perguntou se eu tinha certeza. Eu falei que sim. Mas hoje eu tenho plena certeza que eu falei sim porque eu estava morrendo de medo do estresse dele.”

“Quando cheguei lá, eu realizei que não era certo eu fazer aquilo por medo nem nada. E falei que não queria mais. Mas ele não ouviu. Ele não falou nada. Só seguiu fazendo o que ele queria fazer. Quando ele acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja e fiquei olhando pra cama cheia de sangue”, recorda a cantora, aos prantos.

“Faz muito pouco tempo que eu parei de achar que isso é culpa minha, que eu parei de achar que eu causei isso pra mim. E eu sempre tive medo do que as pessoas iam falar: ‘Como ela pode ter sofrido isso e hoje ser tão sexual, ser tão aberta?’. Eu não sei”, relatou.

A artista, que, na verdade, se chama Larissa de Macedo Machado, revelou ainda que criou a personagem Anitta a partir deste episódio. “Para todos vocês que se perguntam de onde nasceu a Anitta, nasceu daí. Da minha vontade e necessidade de ser uma mulher corajosa que nunca ninguém pudesse machucar, que nunca ninguém pudesse fazer chorar, que nunca ninguém pudesse magoar”.

