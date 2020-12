Bolsonaro assina amanhã MP para compra de vacinas, afirma Fernando Bezerra

Por Estadão - Estadão 5

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou que o presidente Jair Bolsonaro vai assinar às 10 horas desta quarta-feira, 16, uma medida provisória para compra de vacinas contra a covid-19. O chefe do Planalto havia anunciado que assinaria a MP nesta terça-feira, 15.

A medida deve abrir um crédito extraordinário de R$ 20 bilhões no Orçamento deste ano para a compra de doses capazes de imunizar a população contra o novo coronavírus. De acordo com o senador, o governo vai garantir a compra de vacinas para acesso gratuito a toda a população.

“Toda e qualquer vacina que seja registrada na Anvisa, venha de onde vier, que tenha o registro emergencial estará assegurada a compra pelo governo brasileiro para que a campanha de vacinação possa começar se possível já no mês de fevereiro”, afirmou Bezerra.

Na segunda-feira, 14, ao falar sobre a medida, Bolsonaro minimizou os impactos da vacinação. “Não é obrigatória. Vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade, se quiserem tomar”, declarou o presidente a apoiadores.

Nesta terça-feira, 15, o Senado aprovou dois projetos de lei para instituir a carteira de vacinação digital e criar um rastreamento de imunização no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida possibilita que, em uma campanha de imunização contra o novo coronavírus, as informações de todas as vacinas tomadas por uma pessoa seriam registradas e disponibilizadas para consulta em uma plataforma digital.

Daniel Weterman

Estadao Conteudo

