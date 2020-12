Governador de MT formaliza intenção de obter a vacina CoronaVac

Por Estadão - Estadão 6

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), oficializou nesta sexta-feira, 11, ao Instituto Butantan, de São Paulo, a intenção de comprar a vacina CoronaVac na eventualidade de a administração federal não tornar disponível imunizante contra o novo coronavírus. Mendes e o chefe da Casa Civil mato-grossense, Mauro Carvalho, se encontraram com o presidente do instituto, Dimas Covas e a diretora Cíntia Lucci.

A substância é fabricada pelo Butantã em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. “Formalizamos a intenção do governo de Mato Grosso em adquirir, inicialmente, 500 mil doses, caso não haja a aquisição e disponibilização de vacina contra a covid-19 pelo governo federal. Nessa hipótese, seriam, primeiramente, imunizados os idosos, profissionais de saúde e grupos de risco”, afirmou o governador de Mato Grosso, de acordo com o governo do Estado.

