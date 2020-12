Doria reforça que municípios de Goiás solicitaram vacina do Butantã

Por Estadão - Estadão 1

O governador de São Paulo, João Doria, voltou a dizer que prefeitos de Goiás, já solicitaram ao Estado a vacina em desenvolvimento pelo Instituto Butantã.

“Treze estados brasileiros já formalizaram a solicitação das vacinas. Inclusive de um estado brasileiro onde um governador foi tão negacionista, quanto àquele líder de Brasília, com o qual ele gosta de cavalgar. 246 municípios desse Estado, Goiás, solicitaram ontem ao governo de São Paulo formalmente a vacina do Butantã”, disse durante evento do Lide.

Mais cedo, Doria já havia reagido à notícia de que o governo federal propõe uma medida provisória que permitiria o confisco de vacinas. Segundo o tucano, o governo de Jair Bolsonaro demonstra “doses de insanidade” ao cogitar a ideia. “Os brasileiros esperam pelas doses da vacina, mas a União demonstra dose de insanidade ao propor uma MP que prevê o confisco de vacinas”, afirmou.

“Esta proposta é um ataque ao federalismo. Vamos cuidar de salvar vidas e não interesses políticos”, completou em recado deixado no seu Twitter. Nesta sexta-feira, 11, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), revelou que o Ministério da Saúde informou que irá centralizar a distribuição de todas as vacinas contra o coronavírus no País. O governo estaria preparando uma medida provisória que permitira o ministério confiscar, por exemplo, a produção da Coronavac do Instituto Butantã.

Camila Turtelli e Anne Warth

Estadao Conteudo

