Desestatização da Eletrobras vai à pauta no 1º semestre no Congresso, diz líder

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO), defendeu que a desestatização da Eletrobras será um dos temas prioritários do Congresso em 2021 e há perspectivas concretas para a votação. “Esse assunto entrará obrigatoriamente na pauta do primeiro semestre, sem dúvida”, afirmou, durante evento promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib).

Continua depois da publicidade

O senador defendeu que o otimismo com o tema vem na esteira de diversos outros projetos avançando no Congresso e do interesse do mercado na infraestrutura do Brasil. “Tenho certeza que a partir de fevereiro esse assunto (desestatização da Eletrobras), diante dos vários leilões de ferrovias e rodovias, parcerias em saneamento, tudo isso faz com que a pauta Eletrobras não seja uma ilha”, disse.

Ele observou ainda que o Congresso precisa criar um ambiente para o tema Eletrobras que tenha um conteúdo político e menos ideológico. “O projeto tem de ser visto como investimento no setor elétrico”, afirmou, relembrando a crise energética no Amapá.

Cristian Favaro

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.