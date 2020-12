Von der Leyen: Europa reduzirá emissão de gases estufa pelo menos em 55% até 2030

Por Estadão - Estadão 7

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta sexta-feira, 11, no Twitter um acordo entre líderes da União Europeia para um corte em pelo menos 55% das emissões de gases causadores do efeito estufa até 2030. Os integrantes do bloco concordaram com a “proposta ambiciosa” para uma nova meta climática da UE, disse a autoridade no Twitter. “Isso nos coloca em um caminho claro rumo à neutralidade climática em 2050”, considerou von der Leyen. O anúncio é feito na véspera de uma cúpula sobre o clima realizada pela Organização das Nações Unidas, neste fim de semana. Na mensagem, a presidente da Comissão Europeia não dá mais detalhes sobre a meta nem cita o ano-base para o corte previsto nas emissões.

