FGV: Indicador de Incerteza cai 5,1 pontos em dezembro ante novembro, diz prévia

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) caiu 5,1 pontos na passagem de novembro para dezembro, segundo a prévia do indicador deste mês divulgado em edição extraordinária pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Se confirmado, o índice descerá a 140,7 pontos, ainda 25,6 pontos acima do nível de fevereiro de 2020, período pré-pandemia.

Continua depois da publicidade

“Após a alta da incerteza no mês anterior, o IIE-Br volta a recuar este mês sob a influência favorável de notícias sobre o sucesso de testes e o início da vacinação contra a covid-19 em outros países. O completo retorno à normalização da vida cotidiana e das atividades econômicas, no entanto, ainda estão distantes e a combinação de aumento no número de casos e de dúvidas crescentes quanto à velocidade possível de crescimento após fim dos estímulos fiscais, em 2021, mantêm o indicador na desconfortável casa dos 140 pontos”, avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IIE-Br é composto por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

Advertisement

Na prévia de dezembro, o componente de Mídia recuou 3,9 pontos, para 125,7 pontos, enquanto o componente Expectativa caiu 8,1 pontos, para 183,9 pontos.

Continua depois da publicidade

Os dados para a prévia do IIE-Br foram coletados nos 30 dias terminados em 9 de dezembro. O resultado do IIE-Br fechado do mês, com dados coletados entre 26 de novembro e 25 de dezembro de 2020, será divulgado no próximo dia 30.

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.