Covid: AstraZeneca avaliará uso combinado de sua vacina com Sputnik V da Rússia

A farmacêutica britânica AstraZeneca disse nesta sexta-feira (11) que irá colaborar com o Instituto de Pesquisa Gamaleya da Rússia para combinar sua própria vacina experimental para covid-19 com a Sputnik V, do instituto russo. De acordo com a companhia, a administração repetida de um imunizante provavelmente aumentará a eficácia da imunização, tanto no caso de múltiplas injeções da mesma vacina quanto de uma combinação de diferentes vacinas.

A AstraZeneca disse que está, portanto, explorando maneiras de entender se duas vacinas baseadas em adenovírus podem ser combinadas com sucesso. Segundo a farmacêutica, avaliar diferentes tipos de vacinas para covid-19 em combinação pode ajudar a desbloquear sinergias na proteção e melhorar o acesso ao imunizante. Fonte: Dow Jones Newswires.

