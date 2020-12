Com time misto, Milan vence fora e garante 1º lugar de grupo na Liga Europa

Por Estadão - Estadão 8

Ainda sem contar com Ibrahimovic e jogando com uma formação mista, o Milan encerrou sua participação na fase de grupos da Liga Europa com vitória. Jogando na República Checa, o time italiano venceu o Sparta Praga por 1 a 0, nesta quinta-feira, e garantiu o primeiro lugar do Grupo H.

O triunfo, mesmo com reservas em campo, confirma o bom momento do Milan na temporada. Classificado com antecipação, ainda na rodada passada, na competição europeia, o time de Milão lidera o Campeonato Italiano. E segue surpreendendo após ser coadjuvante em seu país e na Europa nos últimos anos.

Em Praga, o único gol da partida foi marcado por Jens Petter Hauge aos 23 minutos. Foi o suficiente para garantir ao Milan os 13 pontos, na primeira posição da chave. O Lille, que também entrou em campo já classificado, ficou com o segundo lugar e a vaga no mata-mata, com 11 pontos, apesar da derrota para o Celtic por 3 a 2, fora de casa.

Na Inglaterra, o Tottenham já estava garantido no mata-mata quando entrou em campo contra o Royal Antuérpia. Mesmo assim, não tirou o pé e venceu por 2 a 0, em Londres. Os gols da partida foram todos sul-americanos, marcados no segundo tempo. O brasileiro Vinicius abriu o placar aos 13 e o argentino Giovani Lo Celso selou a vitória aos 26.

O time de José Mourinho encerrou sua campanha nesta fase com 13 pontos. O Royal Antuérpia, também classificado por antecipação, ficou com 12, na segunda posição. O outro jogo do grupo teve a vitória do LASK sobre o Ludogorets Razgrad por 3 a 1, fora de casa.

Pelo Grupo G, em casa, Leicester City e Braga confirmaram o domínio na chave com vitórias por 2 a 0 sobre AEK Athens e Zorya, respectivamente. Ingleses e portugueses se classificaram na rodada passada. Ambos chegaram aos 13 pontos nesta quinta, com vantagem do Leicester nos critérios de desempate.

No Grupo L, o Hoffenheim confirmou o favoritismo ao golear o Gent por 4 a 1, na Alemanha. Os alemães já estavam classificados, assim como o Estrela Vermelho, que empatou sem gols com o Slovan Liberec, fora de casa. O Hoffenheim ficou com 16 pontos, contra 11 da equipe sérvia.

No Grupo K, o Dínamo de Zagreb bateu o CSKA Moscou por 3 a 1, enquanto o Wolfsberger superou o Feyenoord por 1 a 0. O Dínamo, com 14, e o Wolfsberger, com dez, avançaram ao mata-mata.

Já o Grupo I contou com apenas um jogo nesta quinta: a vitória do Maccabi Tel Aviv sobre o Sivasspor por 1 a 0. O duelo entre Villarreal e Qarabag foi adiado porque o time do Azerbaijão enfrenta um surto de covid-19 e não tinha jogadores suficientes para relacionar para o duelo.

Mesmo sem jogar, o Villarreal já estava classificado para o mata-mata, com 13 pontos. O Maccabi, também assegurado na próxima fase, soma 11.

