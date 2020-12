Willian José marca, Napoli e Real Sociedad empatam e avançam na Liga Europa

Por Estadão - Estadão 8

Com gol de Willian José, a Real Sociedad buscou o empate com o Napoli por 1 a 1, nesta quinta-feira, e classificou ambos os times ao mata-mata da Liga Europa. O time italiano terminou na primeira colocação do então embolado Grupo F, que só definiu seus classificados nesta rodada final.

Em Nápoles, o time da casa abriu o placar aos 35 minutos de jogo, com gol de Piotr Zielinski. Mas, aos 45 do segundo tempo, o brasileiro Willian José balançou as redes. O Napoli encerrou a fase de grupos, com 11 pontos, dois a mais que o rival espanhol. O AZ Alkmaar ficou em terceiro, com oito pontos, após perder do Rijeka por 2 a 1, fora de casa.

Já classificado, o Arsenal cumpriu tabela em alto estilo. Jogando em Dublin, bateu o Dundalk por 4 a 2, mesmo atuando com um time misto. Edward Nketiah, Mohamed Elneny, Joseph Willock e Folarin Balogun marcaram os gols da equipe de Londres, que terminou a fase com aproveitamento de 100%: seis vitórias em seis jogos, somando 18 pontos.

Atrás do primeiro colocado ficou o Molde, apesar do empate por 2 a 2 com o Rapid Viena, fora de casa. O time norueguês ficou em segundo lugar, com a segunda vaga do Grupo B no mata-mata.

Pelo Grupo A, a Roma entrou em campo também classificada nesta quinta. Por isso, a derrota para o CSKA-Sofia por 3 a 1, fora de casa, não preocupou a torcida. Tommaso Milanese marcou o gol solitário do time italiano, primeiro colocado da chave, com 13 pontos. O Young Boys obteve o segundo lugar da chave ao superar o CFR Cluj por 2 a 1. Chegou, assim, aos dez pontos.

O Grupo C já contava com seus dois times classificados antes desta rodada final. E as duas equipes se enfrentaram, com goleada do Bayer Leverkusen sobre o Slavia Praga por 4 a 0, na Alemanha. Os alemães encerraram a fase de grupos com 15 pontos, enquanto o time chego terminou com 12. No outro jogo do grupo, dos eliminados, o Hapoel Beer Sheva bateu o Nice por 1 a 0.

Pelo Grupo D, o Rangers confirmou a primeira posição ao superar o Lech Poznan por 2 a 0, enquanto o Benfica empatou com o Standard Liège por 2 a 2, com um dos gols marcados por Everton Cebolinha. A equipe portuguesa chegou aos 12 pontos. Os dois primeiros colocados já estavam classificados.

A situação se repetiu no Grupo E, já definido na rodada passada. Mesmo assim, o PSV Eindhoven não aliviou e fez 4 a 0 no Omonia Nicosia, na Holanda. Terminou, assim, com 12 pontos, na primeira posição da chave. O outro classificado é o Granada, que empatou sem gols com o PAOK.

Estadao Conteudo

