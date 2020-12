Guarani rescinde contrato de João Paulo e confirma lesão em waguininho

Por Estadão - Estadão 5

Vivendo um grande momento, com quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani confirmou nesta quinta-feira a rescisão de contrato com o atacante João Paulo. Afirmou que a decisão foi tomada de forma amigável.

O jogador de 24 anos chegou ao Brinco de Ouro da Princesa no final de agosto, após passagem pelo Oeste. Entrou em dois jogos na Série B, diante do Náutico e do próprio Oeste. Depois, foi integrado ao time de Aspirantes, que disputou a Copa Paulista. Participou dos seis jogos e marcou dois gols, nos dois duelos diante do Nacional. Revelado nas categorias de base do São Paulo, ainda tem passagens por Bahia, Criciúma e Ceará.

Além disso, os bugrinos comunicaram lesão importante do atacante waguininho. Com passagem por São Vicente, Mogi Mirim e Oeste, além de futebol sul-coreano, o atleta, de 30 anos, marcou seis gols em 23 duelos com a camisa alviverde.

“O atleta Waguininho passou por exames de imagens na tarde de ontem, os resultados foram apresentados nesta manhã e foi constatada uma lesão de grau 2 no músculo isquotibial (posterior) esquerdo. O atleta já está em tratamento no departamento médico”, revelaram os campineiros, que não divulgaram o tempo de recuperação, mas esse tipo de problema pode afastar o jogador por até dez semanas.

Aparecendo na sétima colocação, com 40 pontos, o Guarani volta a campo no próximo domingo (13), quando, às 20h30, enfrenta o Brasil de Pelotas-RS, em Pelotas (RS), no estádio Bento Freitas, pela 28ª rodada da Série B.

Estadao Conteudo

