Bolsas da Europa fecham mistas, com NY e Brexit pesando ante decisão do BCE

As bolsas europeias encerraram o pregão desta quinta-feira, 10, sem direção única. A ampliação de compra de bônus por parte do Banco Central Europeu (BCE) deu algum fôlego aos negócios, mas o impasse do Brexit e a tendência baixista vinda de Nova York induziram à realização de lucros em algumas praças.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,45%, em 393,14 pontos.

Os ganhos foram impulsionados pela decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que manteve os juros, mas ampliou suas compras de bônus. O discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, em seguida à decisão, soou “menos alarmista”, na avaliação de riscos, segundo o ING.

Também favoreceu os ganhos a alta do preço do petróleo – com o Brent acima dos US$ 50,00 o barril pela primeira vez desde o início da pandemia – o que impulsionou as ações de petroleiras.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,54%, aos 6.599,76 pontos. O crescimento teve sustentação na alta, principalmente das petroleiras. A British Petrol cresceu 4,46% no dia e a Royal Dutch Shell subiu 3,94% nas ações classe A e 3,78% nas de classe B.

Na França, o índice CAC 40 também fechou em alta, de 0,05%, nos 5.549,65 pontos. Tiveram destaque positivo a telefônica Orange (+0,98%) e a petroquímica Total (+2,09%), e, negativo os bancos Société Générale (-3,25%), BNP Paribas (-2,44%) e Crédit Agricole (-0,91%).

Pelo lado negativo, contribui para a piora dos índices o reflexo do mercado acionário norte-americano. Por lá, investidores foram surpreendidos com o número, acima do esperado, nos pedidos semanais de auxílio-desemprego.

O Brexit segue causando algum desconforto. A decisão sobre um acordo deve ser comunicada no fim de semana. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se reuniram na quarta-feira para tentar dirimir o impasse das negociações por um acordo comercial para o período subsequente a saída do Reino Unido da União Europeia que será oficializada em 1 de janeiro de 2021. Segundo Vonder Leyen, apesar da aproximação, ambos os lados ainda têm posicionamentos distantes.

Tudo somado, o índice DAX, de Frankfurt, fechou em queda de 0,18% aos 13.316 pontos. Puxaram o índice para baixo as montadoras Volkswagen (-1,95%) e BMW (-2,16%), bem como o banco Deutsche (-2,11%).

Na bolsa de Milão, o FTSE MIB fechou em baixa de 0,25%, aos 21.915,51 pontos.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 terminou o dia com alta de 0,43%, aos 4.795,47 pontos.

Em Madrid, o Ibex 35 teve queda de 0,52%, aos 8.192,10 pontos. O movimento negativo foi impulsionado pela queda de bancos como o Sabadell (-3,41%), Bankinter (-3,26%), Santander (-2,84%) e o Bilbao Vizcaya Argentaria (-2,43%).

Eduardo Gayer e Pedro Caramuru. Colaboraram André Marinho e Gabriel Bueno

