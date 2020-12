BCE diz que incerteza permanece alta e cita dinâmica da pandemia e vacinas

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

O Banco Central Europeu (BCE) afirmou, no comunicado de política monetária divulgado após a reunião desta quinta-feira, 10, que a incerteza permanece alta, “inclusive no que diz respeito à dinâmica da pandemia e ao momento do lançamento das vacinas”. A instituição manteve os juros, mas decidiu aumentar o volume e estender o período de vigência das compras de ativos.

Continua depois da publicidade

“O Conselho do BCE continua pronto a ajustar todos os seus instrumentos, conforme adequado, para garantir que a inflação se mova em direção ao seu objetivo de forma sustentada, em linha com o seu compromisso com a simetria”, diz o comunicado.

O BCE também se comprometeu a conduzir as compras de ativos “até julgar que a fase da crise do coronavírus tenha terminado”.

Advertisement

As medidas tomadas nesta quinta, de acordo com a autoridade monetária, contribuirão para preservar as condições favoráveis de financiamento, apoiando o fluxo de crédito à economia.

Continua depois da publicidade

“Também continuaremos a monitorar a evolução da taxa de câmbio no que diz respeito às suas possíveis implicações para as perspectivas de inflação no médio prazo”, acrescenta o BCE.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.