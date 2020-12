Juros: curva desinclina com Copom mais 'hawkish'

Por Estadão - Estadão 4

Os juros futuros curtos operam em alta na manhã desta quinta-feira, 10, enquanto os médios e longos sobem, promovendo desinclinação da curva e refletindo a reação do mercado ao tom mais “hawkish” – ou duro – do Copom na reunião de ontem. No comunicado divulgado após o Copom manter a Selic em 2,00% ao ano, como era esperado, o Banco Central destacou que as condições para manutenção do “forward guidance” seguem satisfeitas, mas admitiu que em breve não mais assim estarão, embora também esclarecendo que a eventual retirada do “forward guidance” não significará automaticamente uma elevação da taxa de juros.

Mais em segundo plano fica resultado das vendas no varejo em outubro, que subiram 0,9% na margem, segundo o IBGE, ficando no teto das estimativas. Às 9h15, o DI para janeiro de 2022 estava em 3,09%, de 3,03% no ajuste de ontem. O vencimento para janeiro de 2023 exibia 4,51%, de 4,46%, enquanto o DI para janeiro de 2027 marcava 6,87%, de 6,96% no ajuste anterior.

