Cruzeiro só empata com o CRB e segue a nove pontos do G-4 da Série B

O Cruzeiro só empatou sem gols com o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, nesta terça-feira, pela 27ª rodada, e perdeu a chance de diminuir a diferença para o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Luiz Felipe Scolari segue a nove pontos da zona de acesso à primeira divisão.

O resultado deixou os mineiros no 11º lugar, com 35 pontos, dez a mais do que a zona de rebaixamento. São três jogos sem derrota. O CRB, um degrau abaixo, soma 34 pontos e não vence há cinco rodadas.

Os dois times criaram boas chances no primeiro tempo, mas não conseguiram balançar as redes. Robinho se antecipou à zaga e quase fez de cabeça para o CRB aos 14 minutos. Logo depois, aos 18, Rafael Sóbis bateu falta e quase fez na trapalhada de Douglas Borges e Xandão.

Aos 26 minutos, Lucão tocou para Luiz Paulo, que encheu o pé. No rebote de Fábio, Bill perdeu grande chance, sem goleiro. Ele chutou para fora. Arthur Caíke também desperdiçou boa oportunidade para o Cruzeiro. O atacante recebeu de Sóbis e, de cara para o goleiro, errou o alvo. Aos 40, Jadsom Silva mandou uma bomba da entrada da área e Douglas Borges evitou o gol mineiro.

O segundo tempo foi fraco tecnicamente. Os clubes praticamente não tiveram chances. Diego Torres, aos 9 minutos, bateu escanteio com perigo. O mesmo meia chegou a pedir pênalti aos 23 minutos. E mais nada. O Cruzeiro não conseguiu repetir o desempenho das últimas rodadas e ficou no 0 a 0.

Na 28ª rodada, o CRB vai encarar a líder Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, no sábado, às 21 horas. Na sexta-feira, às 21h30, o Cruzeiro visitará o Vitória no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

CRB 0 x 0 CRUZEIRO

CRB – Douglas Borges; Reginaldo Lopes, Gum (Thalisson Kelven), Xandão e Luiz Paulo; Claudinei, Wesley (Moacir) e Diego Torres; Lucão (Daniel Amorim), Bill (Luidy) e Robinho. Técnico: Ramon Menezes.

CRUZEIRO – Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jadsom Silva e Machado (Jadson); Arthur Caíke (Patrick), Rafael Sóbis (Marcelo Moreno) e Welinton (Régis). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÁRBITRO – Dyorgines Padovani (ES).

CARTÕES AMARELOS Luiz Paulo, Lucão, Reginaldo e Claudinei (CRB); Matheus Pereira e Jadsom Silva (Cruzeiro).

RENDA e PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

