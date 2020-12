LeBron James diz que chance de jogar com filho motivou renovação com os Lakers

Por Estadão - Estadão 5

As marcas de LeBron James são impressionantes e seu nome está permanentemente escrito entre os maiores jogadores de basquete de todos os tempos. De contrato recém-renovado com o Los Angeles Lakers, o astro de 35 anos pontuou que a melhor possibilidade em permanecer na NBA por mais duas temporadas é a possibilidade de dividir quadra com seu filho, LeBron James Jr, o “Bronny”.

Motivos não faltaram para o camisa 23 estar satisfeito com seu novo acordo. Poderia ser o fator financeiro, já que a renovação por mais duas temporadas lhe renderá um total de US$ 85 milhões (aproximadamente R$ 435 milhões). Outro motivo seria alcançar a marca de 20 temporadas no melhor basquete do mundo. O orgulho por estar em altíssimo nível já na reta final de carreira também seria algo bem satisfatório. Mas, para LeBron, a chance de jogar com Bronny supera todas as razões listadas.

“A melhor coisa sobre isso é que neste ano (em 2022) eu serei agente livre e será no mesmo ano em que meu filho mais velho se forma no high school”, disse LeBron em videoconferência. “Eu terei algumas opções a analisar. Para mim, pessoalmente, o que eu quero para o futuro é estar ao redor da minha família, estar perto do meu filho ou continuar a jogar este esporte que eu amo com muita saúde e muita vontade. Nós veremos.”

Atualmente, Bronny está no segundo ano da Sierra Canyon High School, da Califórnia. Na última temporada, ele saiu do banco de reservas para figurar a lista de melhores jogadores nacionais. Entretanto, ainda é uma incógnita como o filho do astro vai desenvolver seu jogo nos próximos anos.

Outro empecilho seria uma regra feita pela NBA de não promover garotos para a liga sem passar pela universidade. Teria de haver uma negociação geral dentro da liga para reverter esta decisão, vigente desde 2005.

