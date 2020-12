Balança comercial tem déficit de US$ 572,4 milhões na 1ª semana de dezembro

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 572,4 milhões na primeira semana de dezembro (dias 1º a 6). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 7, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 3,747 bilhões e importações de US$ 4,319 bilhões.

Continua depois da publicidade

Houve aumento de 6,3% na média diária das exportações na comparação com a de dezembro do ano passado, com alta de 12,4% na indústria de transformação, crescimento de 6,8% em produtos da indústria extrativa e queda de 15,2% em agropecuária.

Já as importações registraram aumento de 80,6% na mesma comparação, com avanço de 97,7% na indústria de transformação, retração de 70,6% em produtos da indústria extrativa e queda de 21,0% em agropecuária.

Advertisement

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 50,463 bilhões, volume 14,1% superior ao do mesmo período do ano passado. O valor é resultado de exportações de US$ 195,302 bilhões (-5,9%) e importações de US$ 144,839 bilhões (-11,3%).

Continua depois da publicidade

Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.