Petrobras aprova nova rodada de ofertas vinculantes para Polo Urucu

A Petrobras informa que, em continuidade ao processo de desinvestimento do Polo Urucu, sua diretoria executiva aprovou nesta segunda-feira uma nova rodada de ofertas vinculantes. Segundo a estatal, os participantes do processo competitivo habilitados receberão carta-convite com instruções detalhadas para o envio das propostas vinculantes.

“Este é um desdobramento natural nos projetos de desinvestimento, não havendo previsão de divulgação ao mercado, de acordo com a Sistemática de Desinvestimentos da companhia”, informa a estatal em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A estatal reitera que o compromisso com a ampla transparência de seus projetos de desinvestimento e de gestão de seu portfólio e informa que as etapas subsequentes serão divulgadas ao mercado de acordo com a sua Sistemática de Desinvestimentos.

Na última sexta-feira, a empresa informou que os valores das propostas recebeu na semana passada ofertas pelo Polo Urucu, e que os valores reais se aproximam de US$ 1 bilhão, a maior oferta, e de US$ 600 milhões a segunda colocada. Estão na concorrência três empresas: A 3R Petroleum, que fez a maior oferta, a Eneva, e a Imetame.

