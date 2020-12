Biden deve anunciar Xavier Becerra para Departamento de Saúde, dizem fontes

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar o procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra como o escolhido para chefiar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, de acordo com pessoas familiarizadas com a decisão. O procurador é conhecido pelas batalhas jurídicas que travou para preservar o Obama Care, como ficou conhecida a Lei de Proteção e Cuidado ao Paciente (ACA, na sigla em inglês).

Continua depois da publicidade

Becerra liderou uma coalizão de 20 estados e Washington (DC), em uma defesa legal do sistema de saúde depois que estados liderados por republicanos abriram um processo buscando invalidar a lei implantada no governo Obama. A Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu os argumentos do caso no mês passado, e a administração Trump pediu ao tribunal que acabasse com grande parte do Obama Care.

Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.