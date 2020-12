Bayer Leverkusen vence fácil o Schalke e fica só um ponto atrás do líder Bayern

Por Estadão - Estadão 5

O embalado Bayer Leverkusen entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Alemão. Com imponente vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, em Gelsenkirchen, subiu para a segunda colocação, somente um ponto atrás do líder Bayern de Munique.

Já são 11 jogos sem derrotas do Leverkusen no torneio. Está invicto na atual edição. O último revés aconteceu na 33.ª rodada da temporada passada.

Mesmo atuando em casa, o Schalke não foi páreo para o jovem time do Leverkusen. Thiaw, contra, Baumgartlinger e Schik anotaram os gols dos visitantes. O goleiro Hradecky ainda defendeu um pênalti.

A fase do Schalke é tão ruim que dificilmente conseguirá escapar do rebaixamento na atual temporada. São 26 jogos seguidos sem uma única vitória no Campeonato Alemão. E está com apenas três pontos, em último lugar. O Bayern lidera com 23, o Leverkusen subiu para 22 e ultrapassou RB Leipzig, com 21, e Borussia Dortmund, com 19.

No outro jogo do dia pelo Alemão, o Stuttgart fez 2 a 1 no Werder Bremen, fora de casa. O congolês foi o destaque do jogo ao marcar dois gols, sendo um de pênalti, para o oitavo colocado, com 14 pontos. Já o Bremen é o 12.º, com 11.

