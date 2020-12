'O Álbum de Natal da Grande Família' abre programação de fim de ano na Globo

Por Estadão - Estadão 8

Seguindo a fase de reprises na televisão, vai ao ar neste domingo, 6, na tela da Globo após o Esporte Espetacular, o episódio O Álbum de Natal da Grande Família, que integrou a oitava temporada da série. A atração vai dar início à programação de fim de ano da emissora.

Escrito por Mariana Mesquita, Max Mallmann, Marcelo Gonçalves e Bernardo Guilherme e dirigido por Maurício Farias, o episódio puxa pela emoção, ao mostrar dona Nenê (Marieta Severo) toda animada com os preparativos para o Natal. Mais que isso, será também a comemoração de um ano do seu neto, Floriano. Mas tem muita coisa no meio do caminho, justo na véspera de Natal. Parece que ela não está tendo êxito em seus preparativos. Primeiro, Lineu está com muito trabalho na pet shop, o que o tem levado a passar do horário de saída, e talvez ele não consiga chegar a tempo da ceia.

Para complicar mais, Tuco (Lucio Mauro Filho) tem sérias intenções de ficar com a família de sua noiva, Gina (Natalia Lage). Mas o pior de tudo é que Bebel (Guta Stresser) e Agostinho (Pedro Cardoso) estão preparando uma festinha de aniversário para o filho, contrariando tudo o que pediu a matriarca. Transtornada, Nenê decide preparar o jantar da forma como pensou e, caso ninguém apareça, vai para a casa de uma prima.

“Lembro muito desse episódio, até do momento de escolher a blusa amarela que a Bebel usa. As gravações eram divertidas, a gente brincava muito, tinha espaço para o improviso”, conta Guta Stresser, que afirma ter sido um momento de muita emoção, pois mostrava a família dividida justo na época de Natal. Mostrava os filhos com as próprias famílias, e os pais querendo todos juntos. “Foi um momento de disputa por protagonismo de Natal, também por marcar o nascimento do Floriano, que é o primeiro neto da família e vem homenagear o avô, nosso querido Seu Flor, vivido pelo inesquecível Rogério Cardoso”, constata a atriz. E isso ocorreu porque a avó e a mãe da criança disputavam essa comemoração. “Mesmo com todas as diferenças que existem, o Natal mostra que nada impede que eles se amem.”

No entanto, esse episódio foi em um outro momento, então, como seria um Natal da Grande Família hoje com a pandemia? Para Guta, a família Silva estaria vivendo como tantas outras pelo Brasil. “Acredito que a família estaria mais unida do que nunca, mesmo que não estivesse unida fisicamente, acredito que todos teriam preocupação em proteger Lineu e Nenê”, diz.

Já Lucio Mauro tem certeza que haveria um embate entre a ciência (Lineu) e o negacionismo (Agostinho). “O Tuco provavelmente ouviria todos os conselhos do pai, mas teria dificuldade em colocá-los em prática. E dona Nenê seria uma vítima em potencial, já que não consegue deixar de fazer tudo pela família, inclusive arriscar-se. Já Bebel, colocaria o marido em quarentena na primeira vacilada que o malandro desse”, se diverte o ator imaginando a situação. Diz ainda que seu personagem não agiria diferente do que fez sempre, querendo mesmo é saber que presente ganharia. “Como eterno desempregado, ele teria que usar sua criatividade para conseguir presentear.”

Guta finaliza dizendo que a exibição desse episódio será um alento para quem está em casa, “vivendo este momento tão triste”. Essa família, diz a atriz, representa várias famílias brasileiras, que se identificam com um pai como o Lineu e uma mãe com a Nenê, a filha protegida e o filho que não consegue sair de casa. “Sem dúvida, o especial de Natal vai trazer muitas alegrias para os lares brasileiros como sempre levou ao longo dos 14 anos que a série esteve no ar.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

