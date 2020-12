Bottas desbanca Russell por 0s026 e fatura a pole no Bahrein; Pietro larga em 20º

Por Estadão - Estadão 3

Depois de ver George Russel liderar as atividades na sexta-feira e Max Verstappen ser o mais rápido no último treino livre, Valtteri Bottas cresceu na hora certa e conquistou a pole para o GP de Sakhir neste sábado. O finlandês foi apenas 0s026 mais veloz que seu companheiro de Mercedes.

Bottas anotou 53s377 para ser o mais rápido da equilibrada sessão classificatória deste fim de semana e vai largar na posição de honra do grid pela 16ª vez na carreira, a quinta nesta temporada, totalmente dominada pela Mercedes.

Russel, que foi escolhido pela Mercedes para substituir o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, afastado com covid-19, também se destacou na atividade e vai largar na primeira fila de forma inédita na Fórmula 1. Bottas se mostrou feliz pelo resultado do companheiro e também pela sua exibição.

“É bom ver o George completando a primeira fila, é bom estar na pole, apesar de não ter sido minha melhor classificação. Feliz por ter sido o bastante”, resumiu o finlandês, que briga pelo vice do Mundial de Pilotos com Verstappen. O holandês marcou 53s433 e foi 0s056 mais lento que o pole.

Substituto do francês Romain Grosjean, que sofreu um acidente impressionante no GP do Bahrein e se recupera das queimaduras nas mãos, Pietro Fittipaldi ficou na última posição na sessão classificatória. De qualquer maneira, o neto do bicampeão Emerson já largaria em último porque havia sido punido pela troca de componentes do motor de sua Haas.

Ele foi o primeiro a entrar na pista e ficou a 0s4 do companheiro Kevin Magnussen na primeira tentativa. Melhorou seu tempo mais duas vezes, mas seguiu em 20º, a 0s7 do dinamarquês.

A surpresa positiva do treino foi Charles Leclerc. O monegasco superou os problemas da Ferrari e, com o tempo de 53s613, conseguiu um improvável quarto lugar, fechando a segunda fila, logo à frente de do mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, o quinto.

O russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, foi o sexto colocado, seguido do australiano Daniel Ricciardo, da Renault, do espanhol Carlos Sainz Jr, da McLaren, e de seu companheiro, o francês Pierre Gasly. O canadense Lance Stroll, da Racing Point, fechou o top 10.

No domingo, a largada da penúltima corrida da temporada de 2020 da Fórmula 1 está marcada para 14h10. Uma semana após receber o GP do Bahrein, o mesmo circuito recebe o GP de Sakhir, porém com traçado alterado, usando apenas o anel externo do autódromo.

Confira o grid de largada do GP de Sakhir:

1°) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 53s377

2º) George Russell (GBR/Mercedes) – 53s403

3º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 53s433

4°) Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 53s613

5º) Sergio Perez (MEX/Racing Point) – 53s790

6º) Daniil Kvyat (RUS/Alphatauri) – 53s906

7º) Daniel Ricciardo (AUS/Renault – 53s957

8º) Carlos Sainz (ESP/McLaren)- 54s010

9º) Pierre Gasly (FRA/Alphatauri) – 54s154

10º) Lance Stroll (CAN/Racing Point) – 54s200

——————————————————

11º) Esteban Ocon (FRA/Renault) – 53s995

12º) Alexander Albon (TAI/Red Bull)) – 54s026

13º) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) –54s175

14º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) – 54s377

15º) Lando Norris (GBR/McLaren) – 54s693

——————————————————

16º) Kevin Magnussen (DIN/Haas) – 54s705

17º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) – 54s796

18º) Jack Aikten (COR/Williams) – 54s892

19º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) – 54s963

19º) Pietro Fittipaldi (BRA/Haas) – 55s426

