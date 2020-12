Real Madrid bate o Sevilla fora, alivia a pressão e se recupera no Espanhol

Por Estadão - Estadão 10

O Real Madrid contou com a participação decisiva de Vinicius Junior para, enfim, voltar a vencer no Campeonato Espanhol. O time madrilenho derrotou o Sevilla fora de casa por 1 a 0, neste sábado, encerrou a série de três partidas sem triunfar e se aproximou dos líderes da competição.

O Real subiu para a terceira colocação, com 20 pontos, mas o posto não é definitivo, porque o Villarreal ainda entra em campo no domingo e tem a possibilidade de recuperar a posição. O Sevilla se manteve no quinto lugar, com 16 pontos, mas pode ser ultrapassado ao final desta 12ª rodada.

De qualquer maneira, o resultado traz alívio à equipe do técnico Zinedine Zidane, muito pressionada pelas atuações ruins no torneio nacional e também na Liga dos Campeões, na qual vem de derrota para o Shakhtar Donetsk e corre o risco de não avançar ao mata-mata. Na próxima quarta, o time madrilenho recebe o Borussia Mönchengladbach e precisa da vitória para ir às oitavas de final da competição da qual é o maior campeão, com 13 taças.

O Real Madrid esteve longe de ser brilhante e apresentou, mais uma vez, alguns de seus principais problemas neste início de temporada. No entanto, o time de Zidane, pragmático, mostrou empenho de sobra para conseguiu o triunfo que reduz um pouco a pressão em Madri.

Vinicius Junior, que vinha de exibições irregulares, foi a principal arma ofensiva dos visitantes e teve participação decisiva no gol do triunfo, ao desviar de raspão o cruzamento de Mendy da esquerda.

No lance, a bola traiu o goleiro Bono, que não conseguiu a defesa e viu a bola entrar após desviar nele. O brasileiro celebrou, mas o juiz apontou o gol contra do arqueiro do Sevilla.

“Hoje sabíamos que teríamos que sofrer para a ganhar. É uma temporada muito diferente das outras, muitos jogos, a cada dois dias, nunca jogamos assim. Temos que seguir jogando e ganhar os pontos que precisamos. Nós gostamos da pressão que nos colocam. Temos que seguir trabalhando”, disse o Vinicius Junior em entrevista à ESPN Brasil. Casemiro e Rodrygo também foram titulares.

O Real balançou as redes aos 10 minutos da segunda etapa. Depois disso, a equipe não criou praticamente mais nenhuma oportunidade de gol, mas se segurou na defesa e contou com a pouca inspiração do adversário para sustentar o valioso resultado.

Também neste sábado, em duelo direto na briga na parte de baixo da tabela, o Levante fez 3 a 0 no Getafe em casa e deixou a zona de rebaixamento. Agora, ocupa a 17ª colocação, com 11 pontos, dois a menos que o Getafe, que aparece no 13º posto.

