Biden indica Brian Deese para chefiar Conselho Econômico da Casa Branca

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a indicação de Brian Deese para suceder Larry Kudlow no cargo de diretor do Conselho Econômico da Branca. Deese, de 42 anos, trabalhou no órgão durante a gestão do ex-presidente Barack Obama e terá a função de assessorar o futuro líder democrata em assuntos referentes à economia.

“Brian está entre os funcionários públicos mais testados e talentosos do país – uma voz de confiança com a qual posso contar para nos ajudar a acabar com a crise econômica em curso, construir uma economia melhor que atenda a todos e enfrentar a ameaça existencial da mudança climática em uma forma que cria empregos americanos bem remunerados”, afirmou Biden.

André Marinho

Estadao Conteudo

