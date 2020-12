Cinema: confira as estreias da semana nas salas de SP

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

As salas de cinema de São Paulo têm novidades nesta primeira semana de dezembro, a começar pela nova versão de O Poderoso Chefão III. Ao longo de 2020, o cineasta Francis Ford Coppola fez cortes e reeditou o início e o fim do filme de 1990 que, na época de lançamento, decepcionou os fãs da trilogia. Será que, desta vez, o longa vai superar as expectativas?

Continua depois da publicidade

Entre as estreias brasileiras, vale assistir M8 – Quando a Morte Socorre a Vida. Baseado no livro homônimo de Salomão Polakiewicz, o longa, dirigido por Jeferson De e estrelado por Lázaro Ramos e Zezé Motta, conta a história de um calouro de medicina negro (Juan Paiva) que sofre bullying e se intriga com o cadáver que será seu objeto de estudo. Levou o prêmio do público de melhor filme de ficção no Festival do Rio 2019.

Dia Mundial de Combate à Aids

Advertisement

Na terça-feira, 1°, o Cinesesc lançou em seu streaming gratuito O Ano de 1985, de Yen Tan, em homenagem à data de conscientização sobre o HIV. O longa retrata a vida de Adrian, um jovem que decide passar o Natal com a família depois de passar três anos longe de casa. Em meio à primeira onda de crise da Aids, ele reúne forças para contar seus segredos. Assista em sesc.digital/categorias/cinema-e-video.

Continua depois da publicidade

Confira, a seguir, a programação de filmes nos cinemas de São Paulo entre 3 e 9/12.

* O Petra Belas Artes não terá programação na terça e quarta-feira (8 e 9)

**O Reserva Cultural permanecerá fechado às segundas-feiras durante a pandemia.

Continua depois da publicidade

Mostras

9ª Mostra de Cinema Coreano

O Petra Belas Artes exibe seis longas produzidos na Coreia do Sul nos últimos dois anos. Depois das sessões, o público poderá participar de debates. Entre as produções está Bori, de Kim Jin-Yu. O filme retrata a angústia de Bo Ri, a única pessoa de sua família capaz de ouvir. Por não se adequar em nenhum lugar – dos que ouvem e dos surdos -, ela se joga no mar com a esperança de perder a audição.

Confira os horários da mostra:

-sexta (4): Invasão Zumbi 2: Península, 16h; Livrai-nos do Mal, 19h

-sábado (5): Chan-sil Sortuda, 16h; Casa de Beija-flor, 19h

-domingo (6): Bori, 16h; O Homem ao Lado, 19h

Mostra Latino-Americana de Curtas?

Até o dia 20 de dezembro, cada país latino terá cinco curtas-metragens contemporâneos exibidos online e gratuitamente na plataforma do Memorial da América Latina. Fazem parte da mostra Equador, Argentina, México, República Dominicana, entre outros.

Destaque para os curtas Karai Norte e La Voz Perdida, do diretor paraguaio Marcelo Martinesse, premiado com dois Ursos de Prata no Festival de Cinema de Berlim e cinco indicações ao Platinum Awards. Assista em www.culturaemcasa.com.br.

ESTREIAS

10 Horas Para o Natal!

Dir. Cris D’Amato. Com Luis Lobianco, Karina Ramil, Giulia Benite, Pedro Miranda. Os irmãos Júlia, Miguel e Bia estão bolando um plano para passar o Natal em família, como era tradição antes de seus pais se separarem. Mas as crianças precisam ser rápidas: faltam apenas 10 horas para a grande noite. 92 min.

Capital Humano

Dir. Paolo Virzì. Com Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino. Depois de atropelar um ciclista na véspera de Natal, um motorista foge sem prestar socorro. A vítima está entre a vida e a morte, e duas famílias conhecidas na cidade são acusadas de envolvimento no caso. 16 anos. 110 min.

M8: Quando a Morte Socorre a Vida

Dir. Jeferson De. Com Zezé Motta, Fabio Beltrão, Juan Paiva, Lázaro Ramos, Raphael Logam. Maurício é calouro de medicina e, logo na primeira aula, ele é apresentado a M8, o cadáver que estudará nas aulas de anatomia. Mas seu interesse pela história do corpo o faz percorrer uma jornada de angústias entre o mistério e a realidade. 14 anos. 85 min.

Amizade Maldita

Dir. Brandon Christensen. Com Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson, Sara Canning. O que parece apenas brincadeira de criança começa a atormentar Beth e Kevin. Seu filho de oito anos, Josh, tem um amigo imaginário chamado Z. Mas essa amizade traz à tona terrores do passado em vez de ilusões infantis. 14 anos. 85 min.

New Life S.A.

Dir. André Carvalheira. Com Renan Rovida, Wellington Abreu, Murilo Grossi. O jovem arquiteto Augusto é o responsável pelo projeto de um condomínio inédito em Brasília. Sua ideia era promover um novo estilo de vida que combinasse com as virtudes de um “homem renovado”. Mas o contraste com a realidade ao redor põe essa novidade em jogo. 14 anos. 79 min.

O Poderoso Chefão Desfecho: A Morte de Michael Corleone

Dir. Francis Ford Coppola. Com Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia. 16 anos. 160 min.

Nova York, 1979. A Ordem de San Sebastian, um dos maiores títulos dados pela Igreja, é dada para Michael Corleone, após fazer uma doação à Igreja de US$ 100 milhões, em nome da fundação Vito Corleone, da qual Mary, sua filha, é presidenta honorária. Michael está velho, doente e divorciado, mas faz atos de redenção para tornar aceitável o nome da família Corleone. Na comemoração pelo título recebido, após 8 anos de afastamento, Michael recebe “Vinnie” Mancini, seu sobrinho, que a pedido de Connie é apresentado a Michael manifestando vontade de trabalhar com o tio. Nesta tentativa de diálogo a conversa toma um rumo hostil, pois participava também da reunião Joey Zasa, que agora mantém o domínio de uma área outrora mantida por Don Vito Corleone, o pai de Michael. Vinnie é chefiado por Zasa, mas fala que não quer continuar, principalmente pela traição de Zasa de não reconhecer o poder de Michael. Vinnie é quase morto pelos capangas de Zasa e uma guerra pelo poder tem início. Um arcebispo da Igreja solicita a Michael US$ 600 milhões, pois resolveria o déficit da Igreja, oferecendo em troca que Michael ganhe o controle majoritário da Immobiliare, antiga e respeitável empresa europeia de propriedade da Igreja. Michael concorda, mas isto deixa vários membros do clero contrariados, que não o aceitam por sua vida duvidosa.

Sertânia

Dir. Geraldo Samo. Com Vertin Moura, Julio Adrião, Kecia Prado.

Sarno usa a temática do sertão nordestino em seus documentários. Nessa ficção, o roteiro trata das relações de poder e da pobreza da região. 14 anos. 97 min.

Soldado Estrangeiro

Dir. José Joffily, Pedro Rossi. O documentário acompanha três jovens brasileiros que escolheram se juntar a forças militares de diferentes países para lutar em guerras. Cada um deles tem uma motivação, desde o desejo por aventura à vontade de corrigir o mundo. 90 min. 12 anos.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.