Porta dos Fundos participa de campanha para mais acessibilidade em vídeos

O YouTube lançou uma campanha na semana do dia 3 de dezembro, em que é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, para incentivar a produção de vídeos acessíveis. Participam da ação Drauzio Varella, Giovanna Ewbank, Nathalia Arcuri e outros youtubers.

Como forma de incentivar a inclusão, por parte dos youtubers, de ferramentas como descrição de áudio e legendas, o YouTube incluirá tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras), audiodescrição e legendas nos vídeos publicados por mais de 11 canais ao longo da semana iniciada em 30 de novembro.

Será possível conferir os conteúdos acessíveis nos canais Porta dos Fundos , Manual do Mundo, Desimpedidos e nos dos youtubers Giovanna Ewbank, Nathalia Arcuri , Drauzio Varella, Maira Medeiros, Nath Finanças, Débora Aladim, Carol Borba e Professor Noslen.

Para incentivar as discussões e conscientização sobre temas ligados às pessoas com deficiência, o YouTube promoverá, na próxima segunda-feira, 7, uma live sobre “deficiência e acessibilidade” com Pequena Lo, Maurício Dumbo, Mariana Torquato e Hawk. A transmissão ocorrerá nas redes sociais e canal do YouTube Brasil.

Atualmente, é possível incluir legendas feitas junto com o vídeo ou também utilizar uma ferramenta de transcrição do YouTube, que “cria” as legendas a partir do áudio das gravações. Confira aqui e aqui como utilizar e incluir esses recursos em seus vídeos.

Também para celebrar a data, a plataforma de vídeos reuniu alguns criadores de conteúdo que possuem alguma deficiência e produzem conteúdos sobre esse, e outros, temas. Confira:

– LÉO VITURINNO: É professor de Libras, e produz vídeos sobre o ensino da língua, além de falar sobre conteúdos para o público LGBTQIA+

– Isflocos: Canal de Gabriel Isaac, no qual o youtuber traz mais informações sobre a surdez e fala sobre outros assuntos

– Vai uma mãozinha aí?: No canal, Mariana Torquato, que nasceu sem o antebraço esquerdo, discute sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência

– Vai Cadeirante: O youtuber cadeirante Toni Vaz produz conteúdos para auxiliar pessoas que tenham algum tipo de deficiência

– Histórias de Cego: O jornalista Marcos Lima escreve, produz, apresenta e filma vídeos em que conta o cotidiano de uma pessoa cega

João Pedro Malar, estagiário sob supervisão de Charlise Morais

