Gravidez: benefícios e cuidados com a prática de atividade física

Seguindo as recomendações médicas, praticar atividade física de forma correta durante a gestação traz benefícios para a saúde da mulher e do bebê. Entre os benefícios, os exercícios ajudam a se preparar melhor para o parto.

Além disso, a gestante sofri menos com inchaços e dores na região lombar, controlando também o peso. Até o emocional é beneficiado quando se faz exercícios durante a gravidez.

Benefícios não faltam. Entretanto, é muito importante consultar o médico antes de começar a fazer qualquer atividade. Geralmente, o profissional indica atividades que gerem menos impacto, como é caso das caminhadas e hidroginástica.

Estética

Já quando o assunto é beleza, outros cuidados são necessários. Afinal, alguns produtos podem causar problemas para a saúde do bebê. As estrias estão entre as principais preocupações. Além da atividade física ajudar, manter uma alimentação saudável faz toda a diferença. Mais uma vez, o médico ajudará nessa tarefa, indicando os alimentos e quantidades corretas para beneficiar a gestante e a criança.

Sobre cremes hidratantes, o profissional de saúde também se transforma na sua principal fonte de informação. Com relação aos cabelos, não é muito indicado usar determinados produtos durante esse período. As tinturas devem ser descartadas, assim como determinados procedimentos que envolvem alisamentos.

Lembre-se: fazer o pré-natal corretamente faz toda a diferença. Com isso é possível ter uma gestação saudável, com benefícios para a mamãe e o bebê. Portanto, siga as todas as recomendações do seu médico e, em caso de dúvida, entre em contato com o profissional.

