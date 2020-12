Giroud marca 4, Chelsea goleia Sevilla na Espanha e garante ponta do Grupo E

Por Estadão - Estadão 5

Os gols que faltaram para o Chelsea no 0 a 0 contra o Tottenham no fim de semana, pelo Campeonato Inglês, sobraram nesta quarta-feira. O time londrino visitou o Sevilla nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões e venceu por 4 a 0, com gols do centroavante francês Olivier Giroud.

O jogo valeu pela quinta das seis rodadas da fase de grupos. E já garantiu ao clube londrino a liderança do Grupo E, com 13 pontos. Também classificado, o time espanhol estacionou nos 10, seis à frente do russo Krasnodar. O francês Rennes tem só um ponto.

Decisivo, Giroud foi o destaque do jogo pelos gols bonitos. No primeiro tempo, aos oito minutos, recebeu do meia alemão Kai Havertz já dentro da área, limpou o marcador e bateu bem de esquerda para abrir o placar.

O 2 a 0 veio no começo da segunda etapa, aos nove, quando Giroud recebeu do meia croata Mateo Kovacic, conduziu para dentro da área e bateu com categoria de direita, encobrindo o goleiro espanhol Alfonso Pastor.

O penúltimo do atacante, que não fez gols na conquista da Copa do Mundo de 2018 com a França, veio aos 29. Seu compatriota NGolo Kanté saiu do posto de volante e cruzou da direita para Giroud, que testou para a rede. O centroavante ainda converteu pênalti aos 37.

O Chelsea foi superior na maioria do jogo e não teve dificuldades para confirmar a vitória. Na derradeira rodada da fase de grupos, o time de Frank Lampard recebe o Krasnodar, na próxima terça, às 17 horas (de Brasília), ao mesmo tempo em que o Sevilla visitará o Rennes.

GRUPO F – Na tarde desta quarta, também foi realizado o jogo entre Borussia Dortmund e Lazio, na Alemanha. O confronto entre os dois primeiros colocados do Grupo F terminou empatado, assegurando o time germânico nas oitavas de final.

Em casa, o Borussia saiu na frente com gol do ala esquerdo português Raphael Guerreiro, aos 44 minutos do primeiro tempo. Entretanto, aos 22 da segunda etapa, o centroavante italiano Ciro Immobile empatou.

Com o resultado, o grupo segue com o classificado Borussia na liderança, com 10 pontos. A Lazio aparece logo a seguir, com nove. O terceiro colocado é o belga Brugge, que recebeu o Zenit nesta quarta e venceu por 3 a 0, chegando aos sete. O clube russo é o lanterna, com apenas um ponto. Na última rodada, os jogos do grupo acontecem na próxima terça-feira, às 14h55. A Lazio recebe o Brugge, valendo uma vaga nas oitavas, e o Borussia visita o Zenit.

